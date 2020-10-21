В Арктическую зону России могут прийти 146 инвесторов

Арктика становится благоприятным регионом для экономного развития. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О перспективах развития Арктической зоны Российской Федерации говорили в Мурманске на встрече с инвесторами под председательством председателя правительства Михаил Мишустина.

- На специализированном сайте уже создано 146 личных кабинетов потенциальных инвесторов Арктической зоны, общий объем инвестиций по всем проектам составит 202 миллиарда рублей, будет создано 10 тысяч рабочих мест. 18 проектов уже заявились на получение статуса арктического инвестора, 11 из их числа с объемом инвестиций в 80 миллиардов рублей одобрены, - сообщил Дмитрий Тетенькин, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Михаил Мишустин отметил, что все предприниматели должны иметь равные возможности.

- Арктика становится благоприятным регионом для экономного развития. Правительство создало низкий порог входа в преференциальный режим, например, снижена ставка по страховому налогу до 7,5% для крупных компаний и 3.23% для малого и среднего бизнеса, - уточнил премьер-министр.

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