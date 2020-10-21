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В Мурманске установили мемориальную доску герою-пограничнику Ивану Халатину

Автором барельефа стал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев
Татьяна ЖДАНОВА
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Автором барельефа стал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он украсил мемориальную доску скульптурным изображением героя. Фото: пресс-служба администрации города Мурманска

Автором барельефа стал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он украсил мемориальную доску скульптурным изображением героя. Фото: пресс-служба администрации города Мурманска

Новую мемориальную доску герою-пограничнику Ивану Халатину, четверо суток вместе с подчиненными отражавшему огневой удар на стратегически важной высоте «Круглая», открыли в Мурманске. Она установлена на доме №4 улицы, носящей имя героя-пограничника, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Автором барельефа стал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он украсил мемориальную доску скульптурным изображением героя.

Весной 1942-го Иван Халатин был начальником 6-й заставы 82-го Рестикентского погранотряда. 8 апреля она подверглась нападению немцев и финнов, противник намеревался перекрыть Кировскую железную дорогу и отрезать Мурманск с юга. Старлей Халатин вместе с 42 пограничниками принял бой и четверо суток удерживал высоту «Круглая». Пограничники смогли сдержать наступление до прибытия резерва, но практически все погибли.

Мемориальная доска установлена на доме №4 улицы, носящей имя героя-пограничника, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба администрации города Мурманска

Мемориальная доска установлена на доме №4 улицы, носящей имя героя-пограничника, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба администрации города Мурманска

- Мы очень серьезно подготовились к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Замена мемориальной доски, посвященной памяти Ивана Александровича Халатина, одно из важных ее мероприятий. Мы не забываем, что Кольский полуостров – это единственная территория в Советском Союзе, где захватчики не смогли перейти границу. У мурманчан особое отношение к защитникам нашего города, будь то пограничники, моряки Северного флота, воины Полярной Дивизии. Мы чтим их память и делаем все, чтобы и наши потомки не забывали о Великом подвиге! – сказал на церемонии открытия мемориальной доски глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

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