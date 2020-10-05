«Берет за душу»: в Мурманске открыли памятник воинам Полярной дивизии

Памятник создал заполярный скульптор Александр Арсентьев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 октября, накануне празднования Дня города, в Мурманске установлен памятник - на проспекте Героев-североморцев торжественно открыли мемориал воинам Полярной дивизии, который обосновался на одноименной аллее. Шли к этому событию долго.

Как это было

Если вспомнить хронологию событий, то памятник должен быть появиться в городе-герое еще в прошлом году его собирались установить ко Дню Победы. Но денег тогда на него не было. Поэтому был объявлен сбор средств среди жителей областного центра, парламентариев, бизнесменов и руководителей различных учреждений и предприятий. Спустя чуть больше года совместными усилиями неравнодушных северян воплотить идею в жизнь все-таки удалось! Примечательно, что монумент было открыт в Год памяти и славы.

Мемориал высотой в три метра создал известный заполярный скульптор Александр Арсентьев. Фигуры двух бойцов - солдата Красной Армии и добровольца из простых заполярных жителей - отлили из бронзы. С оружием в руках они стоят плечом к плечу, а за их спиной Кольский полуостров. Скульптор постарался максимально точно передать образы северян, учел даже определенное количество дырок в ремне и вид петлицы.

- Памятник воинам Полярной дивизии, которая в сентябре 1941 года остановила врага на подступах к Мурманску, по-настоящему народный, - отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. - Мурманчане вносили денежные пожертвования на его создание по зову сердца. Идея поставить такой памятник в Мурманске зародилась очень давно. В 2016 году, когда мы отмечали 100-летие со дня рождения города, эта идея воплотилась в конкретную инициативу Мурманской городской общественной организации содружества городов-героев «Мурманск - город-герой». Благодаря поддержке почетных граждан Владимира Горячкина, Михаила Орешеты, Льва Журина, многих общественников и депутатов городского Совета депутатов эта работа свершилась.

Аллея с тем же именем

Мемориал разместили на аллее Полярной дивизии, где он стал ключевым объектом зоны отдыха. Общественное пространство, которое благоустраивали в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», состоит из двух основных зон: аллеи для прогулок и мемориальной площадки.

Уложены асфальтовые и декоративные пешеходные дорожки общей площадью более трех тысяч квадратных метров, их украсили золотистой галькой. Установлены 45 светильников по всей площади зеленой зоны. Центр аллеи выложен гранитной плиткой, установлены скамейки и урны. Для комфортного и безопасного отдыха в аллее теперь есть система видеонаблюдения.

Также по обращениям горожан в зеленой части аллеи организована территория для детской площадки.

- Здорово, что этот памятник появился в только что построенной аллее, потому что это будет не просто мемориал, а место отдыха мурманчан, куда они будут приходить и вспоминать о подвиге нашего народа! Это хороший пример того, как страницы нашей великой истории вписаны в современные городские пространства, - подчеркнул глава администрации Мурманска Евгений Никора. Мемориал получился внушительным! Берет за душу! Глядя на этих бронзовых защитников Кольского Заполярья, ощущаешь чувство гордости за наш народ и город-герой Мурманск! Для меня, как внука фронтовика, это особенный день, который запомнится надолго.

Мемориал стал главным объектом обновленной аллеи. Фото: правительство МО

В память о страшной войне

Евгений Никора также отметил, что в год 75-летия Великой Победы, в самый главный для нашей страны юбилей, обязательно нужно было сделать что-то, чтобы отдать дань уважения и памяти ветеранам. Это был долг перед поколением победителей, который никогда не будет оплачен полностью.

- Мы всегда будем помнить об этой страшной войне и нашей Великой Победе! Таких памятных мест в нашем любимом Мурманске становится все больше и больше. Мы должны хранить память о героях и передавать ее своим детям, внукам и правнукам, - прокомментировал глава администрации заполярной столицы. На торжественной церемонии открытия мемориала выступил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Здорово, что инициатива создания этого памятника принадлежит самим мурманчанам. Мы всегда должны помнить о подвиге людей, которые сохранили нашу страну свободной, и соответствовать им своими действиями. Вечная слава героям! подчеркнул глава заполярного региона.

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