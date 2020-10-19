В Баренцевом море рядом с местом крушения судна "Юбилейный" нашли тело мужчины

Из 10 человек на борту спасти удалось семерых. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 17 октября в акватории Баренцева моря - в Вайда-губе у полуострова Рыбачий - затонуло маломерное судно "Юбилейный": оно налетело на скалы у берега, перевернулось и пошло ко дну.

Из 10 человек на борту спасти удалось семерых (почти все находившиеся на судне были пассажирами, которые вышли в море рыбачить). Поиски еще троих человек ведутся, к ним привлечены водолазы и воздушное судно.

- Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка 30 человек, 6 единиц техники (в том числе вертолет), от МЧС России - 12 человек и 4 единицы техники. По состоянию на 10.00 19 октября, на западном берегу губы Вайда обнаружено тело мужчины, предположительно, одного из пропавших, - сообщили в МЧС России по Мурманской области.

По факту крушения "Юбилейного" возбуждено уголовное дело, по предварительной версии, к ЧП привел человеческий фактор.

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