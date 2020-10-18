В Баренцевом море разбилось о скалы судно "Юбилейный": трех человек ищут

ЧП произошло в Печенгском районе. Фото: Олег ФИЛОНОК

Вечером 17 октября в Баренцевом море произошло ЧП - в районе губы Вайда Печенгского района разбилось о скалы судно "Юбилейный", которое в этот день вышло на воду порыбачить. Не исключено, что крушению мог также способствовать туман, который в последнее время разгулялся и мешает навигации судов.

Мурманским следствием на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".

- В результате нарушения лицом, управлявшим маломерным судном, “Юбилейный” врезался в скалистый грунт береговой линии, перевернулся и утонул. Десять человек из числа пассажиров и членов экипажа оказались в воде. На данный момент семеро людей спасены. Организованы и проводятся поиски еще троих человек силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия. В поисковых мероприятиях принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет выяснено, по чьей вине катер пошел ко дну.

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