Пропавших пассажиров судна, которое разбилось о скалы в Баренцевом море, ищут водолазы

Семь человек спасли, еще трех ищут. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

В Печенгском районе идут поиски трех человек, которые оказались в ледяной воде Баренцева моря после крушения маломерного судна "Юбилейный". Напомним: катер вышел на рыбалку 17 октября и к вечеру судно разбилось о скалистый грунт в районе губы Вайда. Семь человек из числа пассажиров и членов экипажа были спасены, еще трех людей ищут.

К месту аварии выдвинулись сторожевой пограничный катер и два рыболовецких судна. Пострадавших подняли на борт катера и доставлены в Лиинахамари для оказания медицинской помощи. Остальных членов экипажа будут искать водолазы.

- В настоящий момент на месте организована наземная группировка для обследования береговой линии. Для поисково-спасательных работ под водой на полуостров Рыбачий направлена водолазная группа мурманского арктического аварийно-спасательного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбака из Терского района, который сломал голень и ребра, спасали вертолетом. Мужчина ловил рыбу с двумя товарищами (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru