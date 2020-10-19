Пропавших в Баренцевом море пассажиров судна "Юбилейный" будут искать с воздуха

Поиск пропавших пассажиров судна "Юбилейный" идут как на воде, так и с воздуха. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 17 октября в акватории Баренцева моря - в Вайда-губе налетело на скалистый берег маломерное судно "Юбилейный". После столкновения с гранитом судно перевернулось и затонуло.

Из десяти человек на борту спастись удалось семерым, они несколько часов сидели на скале. Еще троих ищут. К работам в море уже подключились водолазы, а теперь пропавших будут искать с воздуха.

- По состоянию на восемь утра 19 октября спланированы работы по обследованию береговой линии спасателями поисково-спасательного подразделения МАКАСЦ, по улучшению погодных условий с аэропорта Мурмаши будет применяться воздушное судно авиационного координационного спасательного центра. Командованием Северного флота рассматриваются вопросы по привлечению вертолета и выделению личного состава с целью обследования береговой линии, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: по крушению "Юбилейного" возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщину-водителя из Апатитов, переехавшую пенсионерку, лишили прав. Женщина сдавала назад и задавали пешехода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru