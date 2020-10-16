Завершены поиски 32-летнего мужчины из Тайболы, который нуждался в медицинской помощи

Мужчина найден живым. Фото: "МурманСпас"

Чуть больше десяти дней в Мурманской области искали 32-летнего Александра Круглова. Напомним: мужчина с бородой пропал в Тайболе 4 октября, когда ушел из дома по адресу улица Станционная, 9. Последний раз его видели в автобусе, который ехал из Апатитов в старые Апатиты. Вышел на остановке у Жемчужной, 6.

Что важно, северянин нуждался в срочной медицинской помощи и был дезориентирован. Поэтому найти его нужно было как можно скорее. К счастью, родные и близкие Александра уже могут вздохнуть с облечением - мужчину отыскали живым и невредимым. Радостную новость сообщили волонтеры спасательного отряда "МурманСпас".

- Всем, кто не остался равнодушным, выражаю свою материнскую благодарность и низкий поклон за поддержку, понимание и помощь в поисках, - отметила в группе ПСО "МурманСпас" мама найденного мужчины Лариса Круглова.

Где же все это время блуждал местный житель - не уточняется.

Напомним: в Мончегорске продолжаются поиски 49-летнего мужчины в серой кофте. Александр Климанов пропал 30 сентября.

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