В Тайболе пропал 32-летний мужчина с бородой, которому нужна медицинская помощь

Северянина ищут с 4 октября. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области пропал еще один человек. С 4 октября в Тайболе ищут 32-летнего Александра Круглова, который ушел из дома по адресу: улица Станционная, дом №9. Его местонахождение все еще не известно. Последний раз северянина видели в автобусе, который ехал из Апатитов в старые Апатиты. Вышел на остановке у Жемчужной, 6.

Что важно, Александр нуждается в срочной медицинской помощи, дезориентирован. Поэтому найти его нужно как можно скорее.

Одет мужчина был светло-камуфляжную куртку и черные кроссовки. Приметы: рост 176-178 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Носит бороду.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-063-49-12 (круглосуточно).

Напомним: волонтеры просят помощи у жителей Умбы в поисках мужчины, пропавшего пять месяцев назад. Владимир Семенов 18 мая уехал на рыбалку, да так и не вернулся домой.

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