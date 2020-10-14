14 октября 2020 года в Мурманске ожидается мокрый снег

Осень порадовала нас хорошей погодой и уходит, уступая место зиме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям Мурманской области настоятельно советуют менять летнюю резину на зимнюю. А все потому, что и на дорогах гололедица, и холодный арктический воздух несет в регион снег.

В Кировске он выпал еще в сентябре, а вот 13 октября побелело в Печенгском районе. Вокруг Мурманска тоже летали снежинки, но где-то в сопках, и то таяли, не касаясь земли. 14 октября ситуация изменится.

- Сегодня мы ждем прихода циклона с Северо-Запада. После 14-15 часов (если повезет, то еще позже) в Мурманске начнутся осадки в виде мокрого снега, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Так что одеваемся теплее, осень порадовала нас хорошей погодой и уходит, уступая место зиме. Кстати, в Мурманске, хоть и ждут снег, заморозков еще не было.

- Минувшей ночью от выхолаживания нас спасала облачность, но к утру пришли просветы с Северо-Запада. Как мы и предполагали, началось выхолаживание и интрига была в том, успеет ли охладиться метеостанция до минуса или нет. В итоге не успела, минимум составил +0.4. Аэропорт при этом дошел до -1. Но с такой воздушной массой первый минус- вопрос времени, на этой неделе метеостанция его точно отметит, - уточняет паблик.

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