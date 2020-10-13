Уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области ушла в отставку

Уполномоченным по правам предпринимателей в Мурманской области Елена Тихонова уходит в отставку. Фото: www.duma-murman.ru

Искали бизнес-омбудсмена в Мурманской области долго и тяжело. Процесс начался еще когда губернатором была Марина Ковтун, а закончился только при Андрее Чибисе. То на пост не было претендентов, то их не согласовывали. Что и говорить, должность сложная, ответственная.

В феврале этого года уполномоченным по правам предпринимателей в Мурманской области стала Елена Тихонова, экс-министр экономического развития. Бизнес-сообщество выдохнуло, что теперь есть кому защищать его права. Но сейчас стало известно, что Елена Михайловна уходит в отставку.

Заявление она написала по собственному желанию, обусловив это тем, что ей надо сменить регион по причинам, связанным со здоровьем. Губернатор согласовал отставку, так что нас ждет новый конкурс на бизнес-омбудсмена. Время покажет, быстро ли найдется тот, кто встанет на защите интересов заполярных предпринимателей.

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