2020-02-17T17:59:03+03:00
Политика

«Колоссальная ответственность»: Уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области стала Елена Тихонова

Экс-министр экономического развития уже знает, с чего начать свою работу с бизнесменами
Елена МОЛОДЦОВА
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Елена Тихонова вступила в должность бизнес-омбудсмена. Фото: Правительство Мурманской областиЕлена Тихонова вступила в должность бизнес-омбудсмена. Фото: Правительство Мурманской области
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Больше полугода в Заполярье не было бизнес-омбудсмена. Напомним: предыдущий уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Дмитрий Барышев покинул свой пост в июле – его работой оказались не довольны ни те, кому он был призван помогать, ни депутаты Мурманской областной Думы.

Однако найти ему замену оказалось не так-то просто – желающих взвалить на себя такую ответственность в регионе не нашлось. Тогда на помощь пришел губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который предложил эту должность экс-министру экономического развития Елене Тихоновой. Она согласилась, а теперь стало известно, что ее кандидатуру согласовало и само бизнес-сообщество.

- Благодарю за доверие и поддержку Андрея Чибиса, предпринимателей и руководителей бизнес-объединений региона, депутатский корпус областной Думы и уполномоченного по защите прав предпринимателей России Бориса Титова! Для меня это большая честь и колоссальная ответственность! Постараюсь её оправдать! – сообщила о свое вступлении в должность Елена Тихонова.

Свою миссию новый бизнес-омбудсмен характеризует лаконично – быть на защите бизнеса Кольского Заполярья. И первые вводные она уже получила. На встрече с Андреем Чибисом северные предприниматели подняли широкий круг проблем: от ставок налога на имущество до требований к лицензированию образовательных организаций.

- Будем разбираться! – отреагировала Елена Тихонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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