Бизнесмены Мурманской области сами выберут уполномоченного по защите прав предпринимателей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-01T09:31:30+03:00

В правительстве Мурманской области предложили предпринимателям подумать над новым омбудсменом для себя. Фото: правительство Мурманской области.

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На прошлой неделе стало известно, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Дмитрий Барышев досрочно покидает свой пост, который он занимал два года.

Причин для этого было много. Одна из главных - работа Дмитрия Дмитриевича не нравилась и самим бизнесменам, и тем же парламентариям Мурманской областной Думы. Дважды годовой отчет омбудсмена получал от них "двойку".

Кто сменит Дмитрия Барышева на посту - решит бизнес-сообщество Мурманской области. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Андрей Чибис.

- Объявляю сбор предложений по кандидатуре уполномоченного открытым, чтобы сами предприниматели предлагали свои варианты, - пояснил Андрей Чибис.

Ответственной за этот процесс стала и.о. вице-губернатора Зоя Санджиева.

С 1 июля в Мурманской области также заработает портал "Народная стратегия", через который также в правительстве надеются услышать северян.

-Нет ничего важнее народного мнения, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU