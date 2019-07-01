Бизнесмены Мурманской области сами выберут уполномоченного по защите прав предпринимателей
На прошлой неделе стало известно, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Дмитрий Барышев досрочно покидает свой пост, который он занимал два года.
Причин для этого было много. Одна из главных - работа Дмитрия Дмитриевича не нравилась и самим бизнесменам, и тем же парламентариям Мурманской областной Думы. Дважды годовой отчет омбудсмена получал от них "двойку".
Кто сменит Дмитрия Барышева на посту - решит бизнес-сообщество Мурманской области. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Андрей Чибис.
- Объявляю сбор предложений по кандидатуре уполномоченного открытым, чтобы сами предприниматели предлагали свои варианты, - пояснил Андрей Чибис.
Ответственной за этот процесс стала и.о. вице-губернатора Зоя Санджиева.
С 1 июля в Мурманской области также заработает портал "Народная стратегия", через который также в правительстве надеются услышать северян.
-Нет ничего важнее народного мнения, - отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU