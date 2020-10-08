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Осужденный за мошенничество экс-депутат Мурманской областной Думы Василий Пимин вышел на свободу

Бизнесмену разрешили заменить неотбытый срок на более мягкий вид наказания
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Василий Пимин вышел на свободу из карельской колонии.

Василий Пимин вышел на свободу из карельской колонии.

Весной 2016 года бывший депутат Мурманской областной Думы и предприниматель Василий Пимин услышал приговор. Его обвинили сразу по трем статья Уголовного кодекса, в том числе неуплате налогов и отчислений в Пенсионный фонд России. Пимин получил семь лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей.

Пока он отбывал наказание в карельской колонии ИК-17, начался процесс по признания экс-депутата банкротом. На свободу Василий Пимин вышел раньше, чем намечалось: не в 2023 году, а в 2020-м. 25 сентября Сегежский городской суд рассмотрел ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст.80 УК РФ (п.5 ст.397 УПК РФ). И оно было удовлетворено.

Он уже поделился в своем Facebook фотографией с супругой, сделанной на фоне ресторана быстрого питания в Первомайской округе Мурманска (там живет семья Пиминых).

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