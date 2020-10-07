Мурманская область в числе первых регионов получит вакцину от коронавируса

Как только вакцина пройдет клинические исследования, она поступит в Мурманскую область. Фото: Олег УКЛАДОВ

Две недели назад в Мурманскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса, но прививают сейчас только медицинских работников. Укол от COVID-19 сделали уже 37 сотрудников здравоохранения региона.

О массовой вакцинации в Мурманской области речи пока не идет, но на федеральном уровне глава региона смог договориться с министром здравоохранения Михаилом Мурашко о том, чтобы как только препарат стал общедоступным, северяне были в приоритете.

- Пока ситуация с распространением коронавируса остае тся стабильнои . Но вопрос с вакцинациеи от COVID-19 волнует северян. Сеи час препарат еще проходит клинические исследования. Договорились с министром, что после начала массового производства Мурманская область получит ампулы для вакцинации населения в числе первых, - сообщил Андрей Чибис.

А пока в Мурманской области продолжается вакцинация от гриппа. Укол сделали уже 147 тысяч человек.

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