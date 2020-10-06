Владелец кошки из Снежногорска, потерявшейся в Карелии: "Нашли белого кота, а нашу Лилу нет"

В Карелии поймали белого кота Куца, который пропал в Мурманске. Фото: vk.com/murmandogs

На этих выходных житель Снежногорска Николай Евдокимов поехал в Карелию. Повод был важный: еще летом его семья потеряла любимицу - персидскую кошечку Лилу, которая сбежала от хозяев на трасе "Кола".

Случилось это еще два месяца назад, но только на днях водители случайно заметили белую кошку у поселка Тэдино в Лоухском районе. Николай сразу поехал за любимицей, но... поймал белого кота.

- Мы уже не уверены, что там вообще была Лилу, хотя мы связывались с девушкой, которая говорила, что видела именно персидскую кошку. Она была с правой части "Колы", если ехать в сторону Мурманска, а кота я поймал слева, - рассказал Николай Евдокимов "КП".

Кстати, белый мурлыка оказался с сюрпризом, ведь он... тоже мурманчанин.

- Чудеса невероятные! Кот оказался Куцем, пропавшим на Загородной 23 сентября. Сошлось все: описание шлейки, кота, кот опознал свою переноску при встрече с хозяевами. Вопрос как он оказался почти в Карелии, остался открытым. Не иначе как залез к кому то в авто, ибо к автомобилю на свою беду был приучен. Возращен счастливым владельцам. Несостоявшийся Леший дома, - рассказали в Фонде помощи бездомным животным "Ищу Человека".

Остается только гадать, как Куц добрался почти за 340 километров от дома!

А меж тем Евдокимовы продолжают искать свою Лилу. И надеются на помощь водителей, едущих по "Коле".

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