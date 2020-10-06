Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 октября 2020 года составило 228 человека

В Мурманской области уже 228 смертей от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два дня подряд - 4 и 5 октября - в Мурманской области не было новых смертей от коронавируса, статистика замерла на отметке 225 человек. Увы, третьего дня затишья не случилось. 6 октября оперативный штаб сообщил о трех новых жертвах. Общее число летальных случаев из-за новой коронавирусной инфекции увеличилось до 228.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 124 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+1, всего 616), Североморске (+15, всего 1425), Кольском районе (+5, всего 508), Апатитах (+3, всего 330), Оленегорске (+3, всего 228), Кировске (+2, всего 184), ЗАТО Видяево (+1, всего 29).

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 15610 человек, 12800 уже выздоровели.

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