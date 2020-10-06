Из-за коронавируса и закрытых границ могут не сдать вовремя горнолыжный подъемник в Кировске

Запуск горнолыжного подъемника в Кировске могут задержать из-за закрытых границ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области вице-губернатор Владислав Сандурский сообщил, как идет строительство разных объектов в регионе. Тема особенно актуальная на пороге зимы.

Сейчас в Мурманской области в работе находятся 104 объекта, по 80 из них работы идут в срок, например, ФОК в Апатитах сделали на 70%. Но есть и такие стройки, где надо держать руку на пульсе. Например, школа в Североморске готова на 65%, но с Минпросвещения договариваются о том, чтобы передвинуть срок сдачи на первый квартал 2021 года. В Долине Уюта уже почти сделали каркас хоккейного корта и почти уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Из-за усиления фундамента появился риск, что с работами не успеют в срок. Но подрядчик заверил, что проблем не будет, если позволит погода.

А вот в Кировске иная проблема.

- Горнолыжный подъемник готов на 84%, мы ждем пусконаладчиков из Чехии и Словакии, но, к сожалению, из-за закрытия границ мы получили официальное письмо, что в странах введен режим ЧС, поэтому специалисты не могут попасть в Россию, хотя у нас есть разрешение от правительства РФ. Мы постоянно общаемся с МИД, но опасаемся, что можем задержать ввод объекта, - сообщил Владислав Сандурский.

В данный момент подрядчик по согласованию с пусконаладчиками начинает навешивать трос на подъемнике.

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