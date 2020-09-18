Плохому танцору все мешает: в Мурманске подрядчик срывает ремонт дорог по нацпроекту

Вице-губернатор Юрий Сердечкин приехал на ремонт дорог в Мурманске без предупреждения. Фото: правительство Мурманской области

В этом году ни один муниципалитет Мурманской области не ругают так сильно за ремонт дорог, как Мурманск. На пороге осени оказалось, что летняя кампания провалена – успели сделать только около половины намеченного. А из 27 объект по нацпроекту толком не сдан не один.

Черепашьи темпы

На этой неделе стало известно, что далеко дело не продвинулось, хотя отвечавший за ремонт дорог в администрации города чиновник уволен, а за ситуацией лично следит губернатор.

- В Мурманске в работе сейчас находится 26 объектов по нацпроектам, на 14 сентября план выполнен на 72%, прирост за неделю составил 6%. По капитальном ремонту план выполнен на 39%, прирост за неделю 2%, укладка асфальтобетонного покрытия выполнена на 66%, продвинулись на 2%. Осуществляем ежедневные выезды на объекты, - сообщил министр транспорта Мурманской области Артем Гришин.

Такие данные Андрея Чибиса не устроили. В очередной раз услышав, что подрядчики не взялись за работу, он поручил наказать их по всей строгости, какую позволяет закон.

- Середина сентября, а в областном центе все раскурочено… По Мурманску – это плохая работа, такая нам не нужна. Понятно, что объем заказов в этом году больше, но это значит, что мощности должны быть другие, - отметил Андрей Чибис.

То, как работают подрядчики, рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора. Одна компания отвечала за дороги в Октябрьском округе, там к осени успели все сделать. А другая компания взялась за Ленинский и Первомайский округа: в первом работа выполнена на 25%, во втором – всего на 5%. При этом подрядчик упорно пытался снять с себя вину, говорил, мол, заказчик плохо сотрудничает, погода не так и т.д.

Подрядчику и тем, кто будет ему помогать, сказали успеть закончить дороги в рамках нацпроекта до 1 октября. Фото: правительство Мурманской области

К вам едет ревизор

Когда на оперативном совещании говорили, что на объекты выезжают ежедневно, не лукавили. А иногда ревизоры приезжают без предупреждения. Например, заместитель губернатора Юрий Сердечкин изменил свое рабочее расписание и поехал смотреть на больные точки Мурманска.

- Когда заместителю губернатора планово показывают проблемные объекты, там много техники и специалистов, но что-то не работает. 14 сентября я пошел другим путем: просто в перерыве сел в машину и заехал на объекты, которые еще не сданы. На первом объекте был обнаружен один трактор. На втором - все тот же трактор, пара рабочих и один руководитель. На третьем - тишина и щебенение (отсыпка щебнем). С таким подходом к делу, конечно, сроки будут затягиваться! – рассказал вице-губернатор.

Впрочем, заезжают не только на ремонт дорог. Юрий Сердечкин вместе с Артемом Гришиным побывали на асфальтобетонных заводах в Мурманске и Зверосовхозе, чтобы посмотреть, справляются ли они с заказами на материал для кампании в рамках нацпроекта. Оказалось, что всего вдоволь. Значит, проблема только в подрядчиках. Что мешает им работать, проверяющие поехали смотреть на места.

Все еще нет асфальта на улицах Русанова, Генералова и Инженерной. Компания, которая выиграла конкурсы на эти участки, оправдывается: не хватает техники и рабочих. А все потому, что фирма пожадничала и набрала слишком много заказазов.

- В городе работают несколько юридических лиц, но фактически подрядчик один. Неизвестно, из каких соображений подрядчиком взяты на себя обязательства по такому большому количеству объектов, с которыми он, очевидно, не мог справиться. Конечно, будут применены штрафные санкции. Также не выдерживает критики координация между заказчиком и подрядчиком. Но национальный проект будет выполнен в любом случае, и работы будут завершены. Мы попросили организации, которые работают на региональной сети, в других муниципальных образованиях, взять часть работ на себя, – сообщил Юрий Седечкин.

Тем не менее, горе-подрячику, а также тем, кто будет ему помогать, поставили новый срок – до 1 октября завершить дороги в рамках нацпроекта.

- Продолжаем биться за мурманские дороги. Я считаю, что ситуация совершенно безобразная. Рассчитываем, что никто из заинтересованных участников процесса не станет намеренно срывать этот план действий. Но решение есть. дороги должны быть отремонтированы вовремя. Понятно, будут применены штрафные санкции к подрядчику, - отметил Юрий Сердечкин.

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