Мурманск попал в рейтинг самых высоких зарплат среди городов России

Зарплаты северян выросли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы не сетовали жители областного центра, что зарплаты не хватает на нормальную жизнь, статистика говорит об обратном. Так, издание "РИА Новости" составило традиционный рейтинг самых высоких зарплат по крупным городам России. Мурманск оказался в этом списке на 11 месте из 100.

- Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года составила в Мурманске 66,4 тысячи рублей, - сообщается в исследовании.

В прошлом году мы были строчкой ниже - на 12 месте. Тогда согласно официальным данным северяне получали 62,6 тысячи рублей.

Как выяснилось, больше всего зарплата в Москве - 103,1 тысячи рублей. На втором месте - Южно-Сахалинск (97,4 тысячи рублей). Тройку самых богатых замыкает Салехард - 94,9 тысячи рублей. До таких показателей заполярной столице еще расти и расти...

Наиболее невысоко труд оплачивается в Элисте (29,9 тысячи рублей), Махачкале (29,8 тысячи рублей) и Шахтах (28,5 тысячи рублей).

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