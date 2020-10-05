В Мурманской области начинают закрывать заведения, нарушающие ограничения из-за коронавируса

Заведения, которые не раз нарушали ограничения, будут закрыты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре ряд заведений Мурманска поймали на пире во время чумы: хоть развлечения из-за пандемии коронавируса запрещены до особого распоряжения губернатора, некоторые кафе и рестораны все равно устраивали и дискотеки, и массовые мероприятия. За что получили солидные штрафы. Впрочем, такое наказание их не остановило, а зря.

- Пусть не высокий, но, к сожалению, весьма стабильный рост количества заболевших в Мурманской области идет. Тем важнее становится соблюдение ограничений. Как мы и говорили, мы приступили к жесткому контролю общественного транспорта, развлекательных учреждений, кафе и ресторанов. Повторные рейды, которые прошли на выходных, показали, что, с одной стороны, подавляющее большинство мест общепита соблюдают правила. И за это предпринимателям спасибо. Но есть те, кто неоднократно нарушает. В одном заведении без проблем предоставляется кальян, в другом - проводятся дискотеки, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Он уточнил, что те точки общепита, где нарушения носят систематический характер, будут принудительно закрывать - законодательное право у надзорных органов есть. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, первые дела рассмотрят уже в октябре. Также уже на 2,5 миллиона рублей оштрафовали в регионе торговые сети, где не соблюдаются ограничения и масочный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 4 октября никто не умер от коронавируса. Опасная инфекция 4 октября не унесла жизни северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru