В Мурманской области на месте "наливаек" откроются детские развивающие центры

В Мурманской области планируют закрыть около 80 "наливаек". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году в Мурманской области объявили войну "наливайкам". Мощным оружием в ней стало принятие Мурманской областной Думой закона, регулирующего продажу алкоголя в жилых домах.

По новым правилам, многие места притяжения желающих выпить вынуждены были закрыться. Но их площади долго стоять пустыми не будут.

- В них откроются детские развивающие центры, которые выиграли губернаторский стартап. Также у нас много интересных проектов по туризму и промышленности, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Для северян это большой плюс: проблем из-за подвыпивших земляков будет меньше, зато детей на обучающие занятия, как интеллектуальные, так и спортивные, будет водить проще. Всего в Мурманской области планируют закрыть (или это уже свершилось) порядка 80 "наливаек".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из 49 закрытых в Мурманской области «наливаек» только три исчезли навсегда. Пока властям не удается найти оружие против питейных заведений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru