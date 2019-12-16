Из 49 закрытых в Мурманской области «наливаек» только три исчезли навсегда

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-16T14:59:37+03:00

Пока властям не удается найти оружие против питейных заведений

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Война с «наливайками» идет активно. Правда, пока ожидаемого эффекта нет.

- За 11 месяцев 2019 года сотрудники полиции провели более 340 проверок на предприятиях оптовой и розничной торговли, в ходе которых выявлено 168 правонарушений. К административной ответственности привлечены 19 юридических лиц, 119 индивидуальных предпринимателей и 13 физических лиц. Количество изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции 200 268 литров, - вновь отрапортовал вице-губернатор Мурманской области Александр Хомяков.

И, по традиции, привел самый свежий пример: 22 октября со складов на улице Свердлова в Мурманске оперативники изъяли 3059 литров продукции с поддельными марками. Борьба с «наливайками» и некачественным спиртным активизировалась по всем направлениям, но ожидаемый эффект пока невелик.

- В столице Заполярья количество питейных заведений сократилось вдвое: с 53 до 29. Борьба ведется, но фактически через непродолжительное время эти лица опять получают лицензию на продажу спиртного. Из 49 закрытых объектов только три освободили помещения, и теперь там можно открыть дело, приносящее обществу пользу, - отметил Хомяков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал столь «эффективную» работу «пони бегали по кругу» и дал подчиненным неделю, чтобы найти инструмент, который пресек бы работу «наливаек» раз и навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU