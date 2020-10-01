Погода в Мурманске и области на 2 октября 2020 года: до +11 градусов, туман

Погода будет относительно теплой. Фото: Олег ФИЛОНОК

Довольно теплый сентябрь в Мурманской области продолжает такой же октябрь. Как предвещают федеральные синоптики, во втором осеннем месяце в регионе будет относительно тепло и дождливо. В ближайшие дни сильных осадков не предвидится, зато нас снова ждет молочная дымка.

- 2 октября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7 градусов, днем +6+11 градусов, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Напомним: самая крупная магнитная буря в этом году стала причиной яркого северного сияния в Мурманской области. Изумрудное небо попало в объектив камер многих заполярных фотографов.

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