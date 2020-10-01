В Териберке устанавливают новый арт-объект с хвостами китов

Арт-объект будет красоваться в поморском селе. Фото: vk.com/my_teriberka

Минувшим летом в Мурманской области проходил первый конкурс губернаторских грантов для творцов современного искусства. Одним из победителей стал Александр Хромых с проектом "Океаны", который представляет собой арт-объект в виде скрещенных китовых хвостов из стали. На реализацию задумки молодому автору выделили 400 тысяч рублей.

Уже 3 октября фигуру установят на побережье в Териберке. Планируется, что она станет новым символом поселка и посещаемой достопримечательностью.

- Арт-объект посвящен уникальной природе, месту в России и мире куда можно приехать любоваться океаном, бескрайними просторами и самыми большими обитателями нашей планеты - китами. Этот символ привлечет внимание к экологическим проблемам нашего мира и защите этих величественных животных в Баренцевом море, - поделился Александр Хромых в паблике "Моя Териберка".

Скульптура изготавливалась в Санкт-Петербурге, сейчас ее доставили в поморское село и устанавливают на одном из старых причалов.

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