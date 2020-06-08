От хвостов китов до поэзии: жители Мурманской области получили гранты на проекты современного искусства.

В Мурманской области завершился первый конкурс губернаторских грантов для творцов современного искусства. Мероприятие проходило в необычном формате – его участниками стали не организации, а люди. Проекты впервые оценивали федеральные эксперты вместе со зрителями.

- Мы в Мурманской области очень изголодались по современному искусству, чему-то по-настоящему уникальному. Хочется, чтобы появилась новая волна творчества и накрыла нас с головой! - отметил один из членов конкурсной комиссии Максим Белов.

А судьи кто?

Финал конкурса из-за коронавируса проходил дистанционно, но это не сделало его менее увлекательным.

- Конечно, мы рассчитывали на совсем другой формат проведения презентаций – живое шоу с большим количеством зрителей. Но все получилось иначе: мы провели последний этап онлайн, - рассказал министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

Экспертами, которые оценивали работы северян, стали независимые творческие люди со всей России. Первый из членов жюри - Дмитрий Мильков, президент Центра развития творческих индустрий Санкт-Петербурга, один из основателей креативного пространства «Ткачи», управляющий партнер музея Набокова, Хармс-фестиваля и Петропавловского джазового фестиваля, автор и ведущий ток-шоу «Миф о культуре», независимый продюсер и арт-менеджер.

Вторым экспертом стала Наталья Федянина – директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», создатель и куратор Полярной арт-резиденции, эксперт Фонда президентских грантов.

- Мурманская область ворвалась в список тех редких регионов нашей страны, которые ведут работу в области поддержки современного искусства. И это – очень здорово! – отметила Наталья Федянина.

Еще одним членом жюри стал Василий Ларионов – директор Поморской филармонии и Фонда развития культуры и искусства Архангельской области, организатор международного музыкально-театрального фестиваля «Транзит» и фестиваля «Международные дни джаза». Также проекты северян оценивал Ярослав Воловод, житель нашего заполярного региона. Сейчас он является куратором музея современного искусства «Гараж». В прямом эфире талантливые северяне презентовали свои оригинальные проекты. Рассказать о задумке во всей ее красе нужно было в самое сжатое время - каждому участнику отводилось только пять минут. А, как мы знаем, краткость – сестра таланта. Кто же те счастливчики, кто получил поддержку на развитие собственной идеи?

Хвост кита и сказки из снега Победителей конкурса выбирали из 21 участника, дошедшего до финала. Задача была непростой. И вот свершилось: по итогам творческого состязания губернаторские гранты получили четыре идеи северян.

Четвертое место по результатам голосования оказалось у Людмилы Семеновой. Ее проект «Сказки снега» получил правительственную поддержку в 123 тысячи рублей. - Художник песочной анимации Людмила Семенова и этническая музыкальная группа «Атма» создадут серию визуально-музыкальных композиций по мотивам уникальных традиционных сказок, мифов и легенд народов Севера. Концерты в заполярном регионе пройдут с сентября по декабрь этого года, - отметили в министерстве культуры Мурманской области.

«Бронзу» и грант в 255 тысяч рублей взял Николай Михайленко с проектом «Поэзия этого дня». Его задумка направлена на продвижение творчества молодых поэтов региона. Запланированы отборочные конкурсные выступления, зрительское онлайн-голосование и финальный поэтический фестиваль. Итогом всего этого станет выпуск сборника стихотворений участников. Мероприятие стартует уже в августе и завершится в декабре этого года.

Второе место присудили проекту «Океаны» Александра Хромых.

- Александр – молодой скульптор, и его идея – создать арт-объект в виде скрещенных китовых хвостов из стали. Фигура будет установлена на побережье в Териберке и станет новым символом поселка и посещаемой достопримечательностью, - рассказали в минкультуры.

Молодому человеку на реализацию творческой задумки вручили 400 тысяч рублей.

Ну, а победителем конкурса стала Татьяна Батова с проектом «Лаборатория современного дизайна», который набрал больше всех баллов. Сумма гранта составила 382 тысячи рублей.

Суть ее проекта - в поиске визуальной локальной идентичности Мурманской области, создании уникальной продукции с региональной изюминкой. Идея объединит художников, дизайнеров, ремесленников, мастеров, предпринимателей и маркетологов Заполярья. Проект включает разработку прототипов дизайна, проведение конкурса среди мастеров, выставку лучших работ и выпуск каталога.

- Я от души поздравляю победителей! Кроме финансовой поддержки минкульт готов оказать любую посильную помощь: транспорт, помещения, другие вопросы - обязательно обращайтесь! И, конечно, обращаюсь к тем, кто гранты не получил – не отчаивайтесь, пробуйте еще раз, - в завершение отметил Евгений Гоман.

К слову, в министерстве культуры раскрыли небольшой секрет – буквально через несколько недель стартует еще один конкурс грантов, на этот раз для некоммерческих организаций. И уже этим летом будет запущен второй конкурс грантов для творцов.

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