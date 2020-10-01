В Апатитах из окна второго этажа выпала беременная

В обстоятельствах очередного падения из окна разбирается полиция.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сразу два несчастных случая произошли в Апатитах 30 сентября. Напомним: в доме №43 по улице Ферсмана пострадал ребенок – четырехлетняя девочка упала с лестницы из-за отсутствия поперечного прута в перилах. За здоровье ребенка борются врачи, а в обстоятельствах инцидента теперь разбираются полиция и прокуратура.
В этот же день и на этой же улице произошел еще один несчастный случай.
- В Апатитах проводится проверка по факту падения из окна второго этажа женщины, - сообщил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
Официально пока никаких подробностей не сообщается. Тем не менее, как утверждает портал «ХибИнформБюро», 38-летняя женщина беременна и, по предварительной информации, в момент падения была пьяна. Пострадавшая госпитализирована с травмами ног и ушибами. Угрозы для ее жизни нет.
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