В Апатитах четырехлетняя девочка упала с лестницы из-за дырки в перилах

Прокуратура проводит проверку. Фото: Павел КЛОКОВ

Опасности могут подстерегать нас на каждом шагу, а проще простого попасть в беду малышам. Так, в Апатитах произошло ЧП: с лестницы на этаж ниже упал маленький ребенок. Причиной случившегося стала дыра в перилах.

- Прокуратурой Апатитов организована проверка по факту травмирования малолетнего ребенка, 2016 года рождения. Предварительно установлено, что 30 сентября девочка, поднимаясь по лестничному маршу между вторым и третьим этажом жилого дома №43, расположенного улице Ферсмана, упала вниз из-за отсутствия поперечного прута в перилах. Ребенок госпитализирован в больницу с телесными повреждениями, - сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Проверка установит, соблюдают ли ответственные лица жилищное законодательство в части содержания общедомового имущества должным образом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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