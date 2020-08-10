В Апатитах пьяный мужчина упал с козырька на девушку

Падая с козырька мужчина приземлился крайне неудачно. Фото: ХибИнформБюро

Необычный случай произошел 9 августа в Апатитах. Проходя мимо одного из подъездов дома №19 по улице Зиновьева девушка явно не ожидала, что на нее свалится … человек.

- Инцидент произошел днем 9 августа. Около 16.00 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 56-летнего мужчины. По словам очевидцев, он самостоятельно забрался на козырек и свалился с него. Проводится проверка, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как сообщает портал «ХибИнформБюро», в момент несчастного случая мужчина был пьян, а на козырек он полез не из праздного интереса. Таким оригинальным способом апатитчанин пытался пробраться в квартиру на втором этаже, где асоциальные личности устроили притон. Попытка оказался крайне неудачной.

К слову, девушка, которая проходила мимо в столь неподходящий момент, отделалась легким испугом.

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