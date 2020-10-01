В Мурманске ищут 15-летнюю Марию Шаталину в темно-зеленой куртке

Северянку ищут с 29 сентября. Фото: "МурманСпас"

Родные и близкие 15-летней Марии Шаталиной вот уже второй день не могут найти себе места от волнения. 29 сентября около 21.00 девочка ушла из дома по адресу: Мурманск, улица Копытова, дом №27. С тех пор не известно, где же она пропадает.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые. На момент пропажи была одета в темно-зеленую куртку длиной до пояса, черную толстовку с капюшоном, темные брюки и черные кеды.

Тех, кто обладает любой информацией о местонахождении Марии Шаталиной, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: юная северянка убегает уже не первый раз. Так, ее дважды искали в декабре прошлого года. Будем надеяться, что и на этот раз Мария вернется домой целой и невредимой.

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