Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: уберут ли КПП на въезде в Апатиты

КПП на въезд в Апатиты и Кировск пока не уберут. Фото: Александр Москаленко

Апатиты и Кировск первыми из городов Мурманской области испытали на себе ограничения из-за коронавируса: агломерацию закрыли на карантин, а на въезде в нее появился КПП. И даже когда ограничения стали снимать одно за другим, пост не убрали. Местные жители ждут, когда же можно будет забыть об электронных пропусках и проверке документов.

- Хибины являются одним из самых привлекательных больших туристических кластеров для людей всех стран. Здесь живет большое количество людей. Мы оставили пост, только чтобы не допускать неконтролируемый приезд с территорий. Легальные туристы, работающие с профессиональными гидами, сюда попадают без проблем. Мы изучали общественное мнение, большинство жителей выступило за сохранение поста. С учетом того, что происходит по стране, с учетом роста заболевших коронавирусом, мы пост снимать не будем. Новых послаблений не будет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: будет ли в регионе массовая вакцинация от коронавируса. На этот вопрос глава региона ответил на традиционном брифинге (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru