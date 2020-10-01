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Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: будет ли в регионе массовая вакцинация от коронавируса

На этот вопрос глава региона ответил на традиционном брифинге
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Вакцина есть, но пока не для всех.

Вакцина есть, но пока не для всех.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области был дан старт вакцинации от коронавируса. На прошлой неделе самолетом доставили первую партию препарата «Спутник V», его на себе проверили 24 медицинских работника Мурманской областной больницы, работающих в грязной зоне. Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что испытал вакцину на себе.

Но когда же остальным северянам ждать вакцинацию? Ответ – пока не скоро. О том, что прививать от COVID-19 начнут всех подряд, пока речи не идет.

- У нас сейчас активно идет вакцинация от гриппа. Это не менее важно, так как осенью острые респираторные заболевания и грипп накладываются на коронавирус , что может привести к печальным последствиям, - сообщил Андрей Чибис.

По данным на начало недели, в Заполярье от гриппа сделали укол более 142 тысяч человек.

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