В Мурманск поступила первая партия вакцины от CОVID-19

В Мурманскую область привезли "Спутник-V". Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году врачи столкнулись с особенным испытанием: по земному шару со скоростью света стал распространяться коронарус, но как его лечить, было не очень понятно. Схемы препаратов постоянно менялись. А теперь специалисты более подкованы. И в Мурманскую область доставили первую вакцину от COVID-19 «Спутник V» - она поступила в областную больницу.

Препарат привезли на самолете в специальном контейнере с термозащитой. По требованиям транспортировки, температура внутри емкости должна была быть не выше -18 градусов.

– Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона – массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний, – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Позже объемы поставки будут увеличены, а пока из центра «Спутник V» небольшими партиями распространяется по регионам. Вакцина, которая еще известна под наименованием "Гам-Ковид-Вак" была разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошла все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3–4 недели.

– Мы создавали наш препарат таким образом, чтобы в результате вакцинации не просто образовались антитела к данному возбудителю, а именно появились нейтрализующие. У вакцинированных титр нейтрализующих антител в 1,5–2 раза выше, чем у переболевших, – сообщил создатель вакцины академик Александр Гинцбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 сентября 2020 года: прививку от гриппа сделали почти 100 тысяч северян. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 23 сентября 2020 года (Подробности)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 сентября 2020 года составило 202 человека. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 23 сентября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru