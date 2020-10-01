Жители Териберки поддержали создание природного парка в селе

Итоги работы ученых, которые определяли границы будущего парка, будут известны к февралю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале сентября в Териберке работала группа ученых Кольского научного центра. Одни изучали местность, чтобы понять, какие территории могут войти в планируемый природный парк. А вот другие проводили социологический опрос, чтобы узнать мнение местных жителей.

Часто в случаях создания особо охраняемой природной территории жители не очень поддерживают эти идеи, опасаясь, что это скажется на их жизни не в лучшую сторону. Но вот в Териберке все случилось наоборот. Большинство селян поддержали создание природного парка, но при условии, что будет развиваться инфраструктура, а доходы от его работы пойдут в местный бюджет. Также важно для местных - контроль за туристическим потоком, ведь гости не всегда аккуратны и бережны к природе этого красивейшего места.

- Сейчас даже в труднодоступных местах красоту северной природы портят оставленные туристами кострища, бутылки и иной мусор. По словам местных жителей, даже в не пиковый период туристического сезона местные жители еженедельно убирают с пляжа пару десятков брошенных одноразовых мангалов. Поэтому для сохранения уникальной природы в арктических широтах мы должны уделять максимальное внимание данному вопросу, – подчеркнул по итогу встречи Евгений Боровичев, заместитель председателя по научной работе ФИЦ КНЦ РАН.

Итоги работы ученых, которые определяли границы будущего парка, будут известны к февралю. Сейчас в него хотят включить также земли Минобороны.

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