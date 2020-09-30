Автопутешественник из Ярославля снял на видео, в каком состоянии находится дорога в Териберку

Александр Второв остался доволен поездкой в Териберку. Фото: Instagram

Суровый Кольский полуостров привлекает все больше туристов и не оставляет их неравнодушными.

- Север безумно красивый, каждый найдет что-то для себя, и будет очарован, - подводит итоги своей поездки на Север автопутешественник из Ярославля Александр Второв, который объехал 17 стран. - Кольский полуостров – русская Черногория (только серпантинов поменьше, а озер намного больше). Океан суровый и ледяной. Воздух в моменте на 20 градусов холоднее, чем в Ярике. Мурманск немного унылый, зато дороги идеальные (правда, в Териберку 40 километров асфальта совсем нет).

Да-да, именно на этих 40 километрах грунтовки в этом году началась реконструкция. Александр Второв запечатлел на свой видеорегистратор все нюансы проезда этого непростого участка.

- Поездка в Териберку была запланирована после выхода «Левиафана», и наконец-то, состоялась. Опыт показывает, что проехать можно на любой машине, просто на авто с колесами менее 16 радиуса будет дольше и очень некомфортно. На довольно существенном расстоянии нет заправок, инфраструктуры и сервиса. Поэтому выезжать из Мурманска нужно с полным баком, с канистрой запаса, проверив запасное колесо, взяв с собой сухпаек и чай, а также воду из рассчета на каждого члена экипажа на одни сутки. В самом лучшем случае путь в один конец составит 2,5 часа, но лучше закладывать 4, чтобы успеть посмотреть красоты Севера. Избегайте поездок в темноте, - дает советы автопутешественникам Александр.

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