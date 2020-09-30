Пассажир рейса Мурманск – Москва избил в самолете свою девушку

Пассажира сняли прямо с борта, готовящегося к вылету самолета. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Увы, далеко не всегда нам везет с попутчиками. Одни страдают от пьяных вахтовиков, другие от слишком разговорчивых соседей рядом, а третьим приходится делать промежуточную остановку из-за курящих пассажиров. К сожалению, не повезло с попутчиками и пассажирам рейса DP-236 Мурманск – Москва, вылетающего из столицы Заполярья 28 сентября.

- Как выяснилось, между 39-летним жителем Мурманска и его 32-летней спутницей произошел конфликт. На борту самолета словесная перепалка переросла в драку, и мужчина ударил девушку с локтя в лицо, - рассказывают в Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте.

Дебошира сняли с рейса и составили акт о нарушении правил поведения на воздушном судне. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Неприятный инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Победа», которой не везет последнее время с пассажирами. Самолету именно этого перевозчика пришлось в июле вынужденно садится в Петрозаводске из-за курившей на борту дамы.

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