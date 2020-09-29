На «Поле чудес» состоялась премьера проекта #СимфонияПроизводства из Мурманской области

Премьера #СимфонииПроизводства состоялась на Первом канале. Фото: Акционерное общество «10 СРЗ»

А вы знаете, как звучит завод? Если вслушаться, то у каждого предприятия есть своя мелодия – уникальное сочетание звуков, которое можно услышать только здесь. Год назад у трех жительниц ЗАТО Александровск Анны Гришко, Ольги Поповой и Евгении Бурнашова родилась идея записать #СимфониюПроизводства, которую они успешно воплотили в жизнь. Компакт-диск стал подарком на 85-летие 10 судоремонтного завода, а премьера проекта состоялась на капитал-шоу «Поле чудес» 25 сентября.

- Мы с заводчанами записали звуки производства: работу гильотины, кувалды, звук гудка, крики чаек, звук прибоя и многие другие, в том числе и заводящуюся «копейку» одного из рабочих, которая стала символом цеха. Потом в течение года мы занимались сведением и написанием композиций, которые стали основой компакт-диска «Симфония производства». На нем также есть гимн завода, который написал Александр Алейников, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, - рассказывает Анна Гришко.

Работу северян и их столичных партнеров уже высоко оценил знаменитый российский музыкант Владимир Николаев. В Мурманской области презентация диска «Симфония производства» состоится, как только позволит эпидобстановка. Зато он уже есть в музее легендарной программы «Поле Чудес» в Москве – его преподнесли Леониду Якубовичу вместе со свитшотом #НаСевереЖить и другими подарками.

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