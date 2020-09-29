В автобусах и троллейбусах Мурманска начали продавать медицинские маски

Маски будут стоит по 20 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала пандемии в общественном транспорте Мурманска то и дело возникают конфликты между пассажирами и кондуктором. Все дело в медицинских масках, которые некоторые северяне ну никак не хотят носить, хотя это обязательное правило, введенное из-за коронавируса. Иногда доходит даже до полиции.

Теперь в мурманских автобусах и троллейбусах будут продавать одноразовые медицинские маски, чтобы свести подобные инциденты к минимуму.

- В случаях крайней необходимости при повреждении или отсутствии у пассажиров средств индивидуальной защиты приказываю организовать с 28 сентября в общественном транспорте продажу одноразовых масок за наличный расчет, - сообщается в официальном документе, подписанном гендиректором АО "Электротранспорт" Сергеем Коробковым.

Одна маска обойдется северянам в 20 рублей.

Напомним: стало известно, как долго в Мурманской области продлится масочный режим.

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