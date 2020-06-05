В мурманском автобусе на пассажирку без медицинской маски вызвали полицию

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:03:54+03:00

Женщина ни в какую не хотела надевать средство защиты

Изменить размер текста: A A

На смену режима самоизоляции в Мурманской области пришли новые меры безопасности - чтобы не заразиться коронавирусом, северянам пришлось носить медицинские маски. И если на улице эта мера безопасности имеет рекомендательный характер, то в общественном транспорте носить средство защиты нужно обязательно. Но не все хотят соблюдать правила.

Так, утром 5 июня в мурманском городском автобусе №27 завязался конфликт между кондуктором общественного транспорта и пассажиркой, которая была без маски и не собиралась ее надевать. На возмущенную женщину пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов.

- Прибывшие полицейские попросили мурманчанку оплатить проезд и надеть медицинскую маску, однако от последнего требования она отказалась. Так как кондуктор попросила принять меры, женщину доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.6 КоАП РФ, - сообщил "КП" источник, знакомый с инцидентом.

Теперь северянке грозит административный штраф до 20 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области на коронавирус обследовали 330 волонтеров и 833 сотрудника общественного транспорта. С начала эпидемии коронавируса проведено больше 40 тысяч тестов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU