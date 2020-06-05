2020-06-05T18:03:54+03:00
Общество

В мурманском автобусе на пассажирку без медицинской маски вызвали полицию

Женщина ни в какую не хотела надевать средство защиты
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Теперь северянке грозит штраф.Теперь северянке грозит штраф.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На смену режима самоизоляции в Мурманской области пришли новые меры безопасности - чтобы не заразиться коронавирусом, северянам пришлось носить медицинские маски. И если на улице эта мера безопасности имеет рекомендательный характер, то в общественном транспорте носить средство защиты нужно обязательно. Но не все хотят соблюдать правила.

Так, утром 5 июня в мурманском городском автобусе №27 завязался конфликт между кондуктором общественного транспорта и пассажиркой, которая была без маски и не собиралась ее надевать. На возмущенную женщину пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов.

- Прибывшие полицейские попросили мурманчанку оплатить проезд и надеть медицинскую маску, однако от последнего требования она отказалась. Так как кондуктор попросила принять меры, женщину доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.6 КоАП РФ, - сообщил "КП" источник, знакомый с инцидентом.

Теперь северянке грозит административный штраф до 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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