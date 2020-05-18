Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области на коронавирус обследовали 330 волонтеров и 833 сотрудника общественного транспорта

18 Май 2020 2020-05-18T17:52:59+03:00

С начала эпидемии коронавируса проведено больше 40 тысяч тестов

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Коварство новой инфекции, поразившей уже почти весь мир, в том, что ее симптомы очень схожи с обычной простудой и могут перерасти в тяжелейшую пневмонию – эпидемия уже унесла жизни семи северян. Распознать, что вы подхватили - обычную ОРВИ или COVID-19, можно только с помощью специального теста.

- Лабораторная диагностика идет в прежних темпах, и даже чуть-чуть их расширяем. Уже проведено более 40 тысяч исследований, в том числе более 37 тысяч в Центре специализированных видов помощи. Обследовано 330 волонтеров, 833 сотрудника общественного транспорта и, только за прошедшую неделю, 2725 медработников, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Однако в скором времени лабораторные мощности будут расширены. Региональный минздрав прошел уже регистрацию системы иммуноферментного анализа (ИФА) на острофазовый иммуноглобулин и на иммуноглобулин G, который позволяет оценить иммунитет. Механизм поставки реагентов будет согласован с Роспотребнадзором.

- Внедрение системы ИФА также позволит расширить охват лабораторных скринингов, - отметил глава областного минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU