Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как долго в Мурманской области продлится масочный режим

Северянам нужно носить маски в общественных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Мурманской области снизилась, риск заразиться опасной инфекцией с началом нового учебного года, возвращением северян из отпусков и возобновлением деловой активности увеличивается. Из-за этого в регионе пока что не будут снимать новые ограничения. Ношение медицинских масок в общественных местах также продолжает быть обязательным правилом, ведь здоровье - превыше всего.

- До 30 сентября в Мурманской области: действует масочный режим в общественных местах и транспорте, откладывается открытие ночных клубов, кинотеатров, развлекательных и досуговых заведений. Сохраняется запрет на массовые мероприятия, - сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Андрея Чибиса, власти будут внимательно смотреть на ситуацию, в том числе на заболеваемость ОРВИ. Через неделю будут обсуждаться дополнительные решения.

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