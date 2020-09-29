Александр Накай станет заместителем руководителя в "Мурманских городских парках и скверах"

Держать ответ за ситуацию с Накаем пришлось Евгению Никоре. Фото: администрация Мурманска

Этого вопроса не было в повестке 13-го заседания Совета депутатов Мурманска, однако не было секретом, что такая тема будет поднята. Парламентарии, как и обещали, обсудили ситуацию вокруг руководителя "Мурманских городских парков и скверов" Александра Накая.

Напомним: губернатор Андрей Чибис посоветовал увольнять таких руководителей, как Накай. Поводом для этого стала ситуацию вокруг сквера у памятника С.М.Кирову. После глава администрации Мурманска Евгений Никора встретился с главой региона, после этой беседы стало известно сразу о трех увольнениях в подведомственных мэрии учреждениях. В том числе должности лишился и Александр Накай.

Депутаты горсовета горой встали за коллегу. Сначала председатель Андрей Сысоев написал Евгению Никоре письмо, а теперь они все вместе обсудили это в стенах городского парламента.

- Прозвучала точка зрения, что Совет пытается обелить человека, который совершил правонарушения, потому что он депутат. Я тогда объяснил, что депутат вдвойне ответственен за такие действия, - отметил Андрей Сысоев.

Держать ответ за ситуацию с Накаем пришлось Евгению Никоре. Он отметил, что у него давно возникли нарекания к работе руководителя "Мурманских городских парков и скверов". Когда они накопились, тому было предложено сменить место работы.

- Подчеркну, что это не связано с вниманием правоохранительных органов к учреждению. С Александром Викторовичем мы в его отпуске вели разговор, что результат его работы не устраивает меня как руководителя. Но я осознаю, что он имеет большой опыт работы, в том числе в "Парках и скверах", по сути, он его создал. Такими кадрами город разбрасываться не должен. Я обозначил готовность, учитывая его компетенции, перевести его на другие места. Я предложил варианты, они были не приняты, он предложил свой вариант - я его принял, - отметил Евгений Никора.

Услышав, что Накая не увольняют, а оставляют, правда, на другой должности, депутаты несколько успокоились и закончили обсуждение на достаточно мирной ноте.

- Хочу поблагодарить за поддержку. Конечно, встречаются подрядчики, которые могут не доделать свою работы, с ними можно судиться очень долго. Но я вижу, что город стал краше, уютный, туристы приезжают, оценка отличная как нашему учреждению, так и администрации города. Вокруг моей фамилии сейчас возникают постоянные споры. И чтобы не приводить к точке конфликта, которая уже непредсказуема, я скажу, что я написал заявление по собственному желанию и станут заместителем директора в этом же учреждении. Когда закончится проверка правоохранительными органами, я думаю, мы можем вернуться к этому вопросу, - поставил точку в обсуждении сам Александр Накай.

Пока что Александр Викторович находится на больничном и продолжает возглавлять учреждение.

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