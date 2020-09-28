ДТП в Мурманске: на перекрестке столкнулись Subaru и Kia, есть пострадавший

Один из водителей не уступил дорогу другому. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало новой недели в Мурманске ознаменовалось ДТП: утром на оживленном перекрестке врезались друг в друга две машины. Без пострадавших не обошлось.

- По предварительной информации, 28 сентября в 8.30 на перекрестке улиц Челюскинцев и Володарского, водитель автомобиля Subaru, двигаясь в сторону юга, при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Kia, из-за чего иномарки столкнулись. В аварии получил телесные повреждения пассажир Kia, который был направлен в медицинское учреждение Мурманска. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Зеленоборском на минувших выходных произошло смертельное ДТП. Водителю «Волги» стало плохо за рулем, машина вылетела в кювет, а мужчина погиб.

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