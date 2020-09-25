Ночное ДТП под Мурманском: дорогу не поделили экскаватор и грузовик

Больше всего в ДТП досталось грузовику. Фото: Евгений Евтюхин

Авария, произошедшая темной сентябрьской ночью под Мурманском, стала причиной для многокилометровой пробки на федеральной трассе «Кола» и поводом для многочисленных шуток. Острые на язык пользователи соцсетей предположили, что «эскаватор совершал обгон через сплошную по встречке» и «накупят экскаваторов и гоняют по ночам».

- ДТП произошло в 23.40 23 сентября в районе 1358 километра автодороги Р-21 «Кола». По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Iveco, двигаясь по ремонтному участку дороги со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине допустил наезд на экскаватор Volvo. Спецтехника выполняла работы по обустройству кювета, а на ночь была припаркована на правой обочине и огорожена дорожными знаками, - рассказал инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Из-за аварии пришлось на шесть часов ограничить движение грузового транспорта на этом участке. Легковые автомобили пропускали по очереди. Что же до самих участников ДТП, то больше всего досталось грузовику и его водителю. Кабина оказалась раскурочена, а мужчина – в больнице. У экскаватора лишь улетел противовес.

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