ДТП под Абрам-мысом: столкнулись "ВАЗ", Lexus и Lada Granta

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Утро 21 сентября в Мурманской области началось с ДТП. Авария с участием трех машин произошла между Минькино и Абрам-мысом.

- В 07.40 на 1399 километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись три автомобиля - "ВАЗ 2199", Lexus и Lada Granta. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются, - рассказал "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как отмечают в паблике "Мурманск ДТП ЧП", две машины из-за столкновения улетели в кювет, а причиной тому стал гололед, возникший из-за ночных заморозков. Что ж, осень действительно начинает смещаться в сторону холодов - в Кировске и Хибинах, например, уже выпал первый снег. Глядишь, так и день жестянщика скоро наступит.

Напомним: в Мурманске автомобиль насмерть сбил пешехода. По факту случившегося проводится проверка.

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