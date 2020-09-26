ДТП в Зеленоборском: водителю «Волги» стало плохо за рулем

Машина улетела в кювет. Фото: Рамиль Галиев

Вождение автомобиля – дело ответственное. Недаром говорят, что даже при насморке нельзя садиться за руль. Что уж говорить о том, когда речь идет о более серьезных недугах. Вечером 25 сентября в Зеленоборском произошла авария.

- ДТП случилось в 17.50 25 сентября. 68-летний водитель ГАЗ-31105 ехал со стороны поселка в сторону федеральной трассы «Кола». В районе дома №94 по улице Магистральной мужчина почувствовал недомогание и не справился с управлением, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

«Волга» вылетела в кювет в каких-нибудь 300 метрах от ГЭС-11. Первыми на помощь водителю пришли спасатели.

- Погиб один человек. Спасателями проводилась работа по осмотру места ДТП, обеспечение безопасности, сбор данных, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В ГИБДД уже начали проверку по факту произошедшей аварии.

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