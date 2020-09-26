Сейдозеро вошло в десятку самых красивых озер России

Сейдозеро завораживает своей красотой. Фото: Антон Чесноков

Север всегда отличала суровая и своя особенная красота, так разительно отличающаяся от других регионов нашей необъятной страны. Жители Мурманской области знают это и по-настоящему влюблены в свой край. Но все равно приятно, когда местные достопримечательности по достоинству ценят и гости Кольского полуострова.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и составил топ-10, самых красивых озер в России. Лидерами рейтинга стали Байкал в Бурятии и Иркутской области – за него отдали голоса 34,71% опрошенных, Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области – 27,27% и Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму – 10,74% респондентов.

Попало в десятку красивейших озер России и заполярное Сейдозеро, что в Ловозерском районе Мурманской области. Заполярный водоем, о котором ходит немало мистических легенд, занял девятую строчку, набрав 1,65% голосов. К слову, столько же респондентов проголосовали и за Малиновое озеро Алтайском крае, расположившееся на десятом месте топа.

Также в десятку самых красивых озер России попали Кардывач в Красной Поляне (6,61%), Баскунчак в Астраханской области (5,79%), Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (4,96%), озеро Лотосов в Волгоградской области (4,13%) и Селигер в Тверской области (2,48%).

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