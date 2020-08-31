Мурманская область вошла в топ-10 регионов по занятости населения в период пандемии коронавируса

Жители Мурманской области смогут устраиваться на временные работы и в будущем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным министерства труда и социальной защиты, Мурманская область вошла в десятку лучших субъектов по обеспечению занятости населения в период пандемии коронавируса.

Напомним: когда началось непростое время, многие северяне остались без работы или заработка, например, вынужденно ушли в оплачиваемые отпуска или же их работодатели оказались неспособны платить зарпату. Поэтому в правительстве Мурманской области предприняли ряд мер, чтобы поддержать население. Например, безработные стали получать северный МРОТ, равно как его платили и предпринимателям для выплаты зарплаты работникам.

- Во многом положительно сработал механизм временных работ, более 2300 человек получили по гибкому графику получили занятость на территории Мурманской области, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что такие работы надо будет сохранить и в будущем, чтобы северяне могли получить заработок, если остались временно без работы или их доходы упали. Также это хорошая помощь муниципалитетам, например, в наведении чистоты. Впереди зима, и жители населенных пунктов смогут убирать снег: и чисто, и заработал.

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