В Мурманске начали готовиться к встрече барка "Седов"

Барк "Седов" ждут в Мурманске в октябре. Фото: Александр БОЙКО

19 августа стартовала экспедиция "Северный морской путь": барк "Седов" вышел из Владивостока и взял курс на Мурманск.

- Переход судна такого класса по этому маршруту является уникальным и не имеет аналогов в истории. Экспедиция через арктические моря позволит привлечь внимание мировой общественности к вопросу рационального и бережного освоения этой части мирового океана, к вопросам экологии и необходимости компенсации ущерба водным экосистемам. Кроме того, переход такого крупного и возрастного судна продемонстрирует безопасность СМП как регулярной транспортной артерии в том числе для перевозки рыбной продукции, - рассказали организаторы экспедиции из Росрыболовства.

18 сентября "Седов" зашел в чукотский Певек, впереди Сабетта, Мурманск. В столицу Заполярья барк должен был зайти 10 октября, но затем дата стала сдвигаться. Но, несмотря на это, к встрече парусника уже готовятся.

- Легендарный парусник должен ошвартоваться у причала столицы Кольского Заполярья в середине октября. Дата будет известна немного позже. На борту 15 курсантов МГТУ и колледжа имени Месяцева, которые возвращаются из этапа кругосветного плавания. Несмотря на то, что в силу определенных причин барк сменил порт приписки, для северян он является одним из символов Мурманской области. И наша задача достойно встретить экипаж после длительного перехода, - рассказала вице-губернатор Оксана Астахова.

Если позволит эпидобстановка, то северяне смогут подняться на борт "Седова".

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