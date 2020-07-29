Барк "Седов" может зайти в порт Мурманск в октябре

29 Июль 2020 2020-07-29T16:38:33+03:00

Уже осенью северяне, скорее всего, смогут снова увидеть "Седов". Фото: Елена МОЛОДЦОВА

А курсанты МГТУ - пойти на нем в кругосветку

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В последний раз легендарный парусник "Седов" был в Мурманске в августе прошлого года. Напомним, в 2017 году барк сменил порт приписки и ушел в Калининград.

Северяне волновались, что больше не увидят этого красавца, однако правительству Мурманской области удалось договориться, чтобы "Седов" зашел в некогда родные воды, а также чтобы курсанты Мурманского морского технического университета проходили на нем практику.

Сейчс идут новые переговоры. В том числе, чтобы наши ребята поучаствовали в намечающейся кругосветке. Вернуть "Седов" в Мурманск, снова сделав столицу Заполярья портом приписки, вряд ли будет возможно, но некоторые планы у правительства все же есть.

- В этом году ожидаем "Седов" в Мурманске, может, в октябре. Мы хотим, чтобы он чаще заходил в Мурманск, и на нем ходили наши курсанты, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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